Réu é condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado e tentativas de assassinato em Redenção

A Justiça da comarca de Redenção, no sul do Pará, condenou um homem a 18 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença, que acolheu integralmente a denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), conforme a decisão do processo nº 0807806-48.2023.8.14.0045.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 31 de dezembro de 2023, quando o acusado atacou quatro pessoas com golpes de faca. Uma das vítimas morreu no local, enquanto outras três conseguiram escapar com vida. Segundo a denúncia, a motivação do crime seria o inconformismo do réu com a separação dos próprios pais.

Após o ataque, populares que estavam nas proximidades detiveram o agressor e o agrediram até que ele caísse ao chão. A Polícia Civil foi acionada e conduziu o homem ao hospital para receber os primeiros socorros. Após a alta médica, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foi formalizado o flagrante.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de três qualificadoras no homicídio consumado, todas sustentadas pela acusação. A sentença estipulou 14 anos de reclusão pela morte da primeira vítima e mais 4 anos pela tentativa de homicídio contra uma segunda pessoa, que foi perseguida e também quase morta pelo réu.

Apesar de ser primário e não possuir antecedentes criminais, o juiz responsável pela sentença destacou a gravidade do crime, praticado com extrema violência e em contexto de vulnerabilidade das vítimas. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade. (A Notícia Portal com informações de Hannah Franco/Ascom MPPA)