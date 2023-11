Redenção: van de transporte escolar pega fogo; crianças saíram a tempo

Uma van do transporte escolar pegou fogo na manhã desta segunda-feira (27), em Redenção, no sul do Pará. O incidente ocorreu no setor Independência. O veículo estava com alguns alunos da zona rural. Ninguém se machucou.

As causas do incêndio ainda estão sendo averiguadas. No entanto, todos os indícios apontam para uma falha mecânica. O motorista percebeu que a van estava se comportando de forma estranha e parou quando a fumaça começou aparecer.

Assim que viram a fumaça, todos desembarcaram e os prejuízos foram apenas materiais. O fogo começou e rapidamente danificou a van. Pessoas que passavam pela área ajudaram no combate às chamas.

A Redação do Fato Regional entrou em contato com a Prefeitura de Redenção sobre o caso e aguarda retorno.

(A Notícia Portal/ Fato Regional)