REDENÇÃO Quem é Ronilson Freitas e porque ele será nomeado Secretário Municipal de Governo

Para as pessoas mais próximas ao prefeito eleito de Redenção Rener Santana ‘Dr. Rener’ (PSD), não foi surpresa a declaração do nome do professor Ronilson Freitas para, a partir de 2025, assumir o cargo de secretário de governo na prefeitura do maior município da região Araguaia. Fiel escudeiro e principal protagonista na construção do nome de Dr. Rener para chegar ao cargo de executivo com expressiva votação, o nome de Ronilson já era dado como certo para atuar na gestão das secretarias e no planejamento do governo municipal.

Mas não foram só esses atributos que contribuíram para a escolha do nome de Ronilson para assumir o importante cargo. Na sua trajetória como servidor público ele já exerceu os cargos de Professor, Secretário Geral de escola, Diretor de escola, Assessor Técnico da secretária de educação, ambos no município de Redenção.

FORMAÇÃO: Ronilson Freitas é natural de Redenção, formado em Pedagogia com ênfase em Ciência e Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará (CEFET), atual Instituto Federal de Educação. Ele também possui especialização em Gestão e Planejamento Público e em Gestão, Orientação e supervisão escolar.

EXPERIÊNCIA: 1999 ele foi aprovado no concurso da prefeitura de Redenção, tornando-se efetivo no cargo de Suporte Educacional. Em 2005, foi aprovado e efetivado em um novo concurso, este para professor, exercendo durante 16 anos. Recentemente, Ronilson tem se dedicado ao projeto de projeção no nome de Dr. Rener na política, onde sempre foi fiel aliado no setor de planejamento e comunicação.

Ronilson Freitas tem 44 anos, casado, pai de quatro filhos biológicos e três enteados. Ele disse que está preparado para esse novo desafio, “Vamos sistematizar o serviço público, que é o desejo do prefeito eleito Dr. Rener”, disse Ronilson. Ele explicou ainda a função do cargo que vai assumir, que é fortalecer o elo entre as secretarias e o gabinete do prefeito e coordenar o planejamento da gestão municipal. (Lourivan Gomes / da redação)