REDENÇÃO: Justiça decreta bloqueio de bens de pessoas que deram golpe em ganhador na loteria

Por volta das 8:h desta sexta-sexta (29), uma mega operação da Polícia Civil com a participação de diferentes departamentos foi deflagrada em Redenção e Parauapebas, com o objetivo de combater um grupo criminoso acusado de dar um golpe milionário em um ganhador da Loteria.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela justiça por intermédio de uma investigação feita pela Polícia Civil, incluindo vários núcleos da instituição. A operação Solerte (Ardiloso) foi comandada pela Superintendência da Polícia Civil do Araguaia e teve a participação do NAI/SUL, NAI/Marabá, DH de Redenção, Delegacia de Conceição do Araguaia, Superintendência 10° RISP Marabá e Seccional de Parauapebas.

Os investigados teriam conseguido subtrair o montante de R$ 2.826.772,88 da vítima, um homem trabalhador rural morador de Alaçilandia – distrito de Conceição do Araguaia que ganhou na loteria. Por ser leigo sobre o assunto o homem procurou uma pessoa chamada Romário dos Santos buscando orientações sobre como receber o dinheiro na Caixa Econômica Federal em Redenção. Romário dos Santos, Indicou o seu irmão Jemerson dos Santos, garantindo que o mesmo era investidor financeiro. Jemerson se uniu a um contador Tiago Vinicius e juntos teriam dado o golpe de quase R$ 3 mi. A alegação é que eles iriam investir o dinheiro da vítima.

A investigação aponta que os acusados atuam no mercado de trading e eles usaram suas empresas entre elas a MV Investimentos Financeiro LTDA (18 TRADING), em Redenção e a JS Investimentos Financeiros em Parauapebas para buscar dar legalidade ao golpe.

O despacho da justiça determinou sete mandados de busca e apreensão, quatro na cidade Parauapebas e dois em Redenção, decretando bloqueio e sequestro de bens e objetos dos investigados além de busca e apreensão de arma de fogo.

ALVO/APREENSÕES: Os alvos da operação de hoje foram empresas de investimentos e escritórios de contabilidade, pela prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em Redenção os alvos foram em dois endereços, onde foram apreendidos: R$ 8.365,00 em espécie; cinco relógios de marca ROLEX, JACQUES LEMANS, LINCE, PATEK PHILIPPE; uma pistola G2C com 3 carregadores e munições 9mm; Pulseiras, anéis e Correntes de ouro; um Rifle de Pressão; Várias folhas de cheque, uma Motocicleta Honda CB1000, 2024/2024; Computadores e aparelhos telefônicos. (A Notícia Portal / da redação)