Redenção, Cumaru do Norte e São Félix do Xingu concentram milhares de famílias aptas ao benefício no Sul do Pará

A nova Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), em vigor desde 5 de julho, pode conceder até 100% de desconto na conta de energia para famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh por mês. No entanto, mais de 622 mil paraenses que têm direito ao benefício ainda não realizaram o cadastro, segundo a Equatorial Pará.

No Sul do Pará, municípios como São Félix do Xingu, Redenção e Cumaru do Norte chamam atenção pelo grande número de moradores aptos ao programa. Em São Félix do Xingu, cerca de 6 mil clientes ainda não se inscreveram. Em Redenção, são 4.038 famílias com direito ao desconto, e em Cumaru do Norte outras 1.123 podem ser contempladas.

De acordo com Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, os clientes que já estão inscritos e com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado não precisam realizar novo registro. “Para manter o benefício, é essencial que os dados no CadÚnico estejam atualizados, com no máximo dois anos desde a última atualização”, destacou.

Como funciona o desconto

• Quem consome até 80 kWh/mês tem 100% de desconto;

• Acima desse consumo, o desconto passa a ser proporcional;

• Não é necessário que a conta esteja no nome do beneficiário do NIS, ou seja, não há obrigatoriedade de troca de titularidade.

Onde se cadastrar

Para os que ainda não estão inscritos, o cadastro pode ser feito pelos seguintes canais:

• CRAS mais próximo;

• WhatsApp Clara: (91) 3217-8200;

• Site: www.equatorialenergia.com.br;

• Central de Atendimento: 0800 091 0196;

• Agências de atendimento e postos credenciados.

Requisitos para participar da Tarifa Social

• Estar inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa;

• Ser idoso ou pessoa com deficiência que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

• Famílias com renda de até três salários mínimos que tenham pessoa com deficiência ou doença que exija uso contínuo de aparelhos elétricos;

• Manter o NIS atualizado nos últimos dois anos.

A Equatorial Pará reforça que o desconto incide apenas sobre o consumo de energia elétrica, permanecendo cobranças de impostos, tributos, iluminação pública e parcelamentos de débitos anteriores. (Roney Braga com informações da Equatorial Pará)