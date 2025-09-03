Propriedades são atingidas por incêndio criminoso em Redenção

A Polícia Civil de Redenção, no sul do Pará, instaurou inquérito para investigar um incêndio criminoso registrado na tarde do último domingo (30). O fogo, provocado de forma deliberada, causou prejuízos a produtores rurais, atingiu áreas de vegetação nativa e colocou em risco famílias que vivem próximas à Rodovia PA-287, na comunidade Consolação.

Segundo informações preliminares e imagens gravadas por um cinegrafista amador, três homens que trafegavam em uma caminhonete Toyota Hilux, de cor marrom e placa QEZ2H80, atearam fogo à vegetação seca. Em poucos minutos, as chamas se alastraram, destruindo cercas, currais, áreas de pastagem e até parte da vegetação da Escola Agrícola Antonieta de Lourdes.

O incêndio só não tomou proporções ainda mais graves devido à mobilização imediata dos moradores, que organizaram uma força-tarefa improvisada para conter as labaredas. “Se não fosse a intervenção do meu vizinho, eu teria perdido tudo o que nossa família construiu em 10 anos. Ele conseguiu impedir que o curral fosse consumido e evitou que as chamas chegassem até a casa da fazenda”, relatou o produtor rural Levi Monteiro Fontes, um dos prejudicados.

A caminhonete usada na ação foi identificada como pertencente a Genivaldo Ribeiro, morador de Redenção. Ele, no entanto, afirmou que não tem mais vínculo com o veículo, alegando que o vendeu a terceiros sem formalizar a transferência, já que o automóvel ainda está financiado. Ribeiro disse ter apresentado à Delegacia de Conflitos Agrários documentos que comprovam não ser mais o responsável pelo carro.

A Polícia Civil informou que os proprietários afetados foram orientados a registrar boletins de ocorrência para formalizar os prejuízos, resguardar-se de possíveis implicações legais e subsidiar eventuais pedidos de ressarcimento. A corporação reforçou que os envolvidos serão intimados tão logo sejam identificados.

O caso ganhou repercussão na região e provocou indignação entre produtores rurais e moradores, que cobram respostas rápidas das autoridades e medidas mais duras contra crimes ambientais. Para eles, além do risco ao patrimônio e à vida humana, ações como essa comprometem o equilíbrio ecológico e deixam marcas profundas no meio rural. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos Dol Carajás/ Fotos: Divulgação)