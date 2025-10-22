Programa Dinheiro na Escola Paraense repassa a mais de 700 unidades cerca de R$ 50 milhões

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), repassa nesta quarta-feira (22) cerca de R$ 50 milhões para 708 escolas da rede pública estadual, referente a mais uma parcela do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), de 2025. Os recursos estarão disponíveis diretamente nas contas das unidades aptas, garantindo mais autonomia e agilidade na execução de melhorias nas escolas.

O Programa assegura às escolas liberdade para aplicar os recursos conforme suas necessidades e prioridades. Entre as ações que podem ser realizadas estão reparos na infraestrutura, aquisição de equipamentos pedagógicos e tecnológicos, iniciativas sustentáveis, climatização dos espaços escolares e reforço na merenda escolar. O objetivo é tornar o ambiente escolar mais acolhedor, eficiente e favorável à aprendizagem de qualidade.

A vice-governadora Hana Ghassan destacou a importância do Prodep. “Esse é um Programa muito importante, pois contribui para a descentralização dos recursos, garantindo que o dinheiro chegue mais rápido ao seu objetivo, que é cuidar e manter as nossas escolas”, ressaltou.

Compromisso – O secretário de Estado de Educação, Ricardo Sefer, reforçou o compromisso do Governo com a melhoria da educação pública. “O Programa auxilia no cuidado com as escolas, na melhoria da aprendizagem dos nossos alunos e na criação de um melhor ambiente de trabalho para todos os profissionais da educação. Seguimos trabalhando pela nossa rede”, afirmou o titular da Seduc.

Desde 2023, o Governo do Pará vem transformando a realidade das escolas públicas com o Prodep. Com a nova parcela, já são R$ 90 milhões destinados somente em 2025, beneficiando unidades escolares em todas as regiões do Estado.

Critérios – O repasse dos valores é condicionado à apresentação do Plano de Aplicação Financeira (PAF), elaborado pelas unidades executoras, representadas pelos Conselhos Escolares, após ampla escuta e participação da comunidade escolar.

A lista com as escolas estaduais contempladas pelo Prodep estará disponível no site da Seduc, a partir de quarta-feira (22) – www.seduc.pa.gov.br, na aba PRODEP. (A Notícia Portal com informações de Ivana Barreto (SEDUC)/ Fotos: Divulgação Agência Pará)