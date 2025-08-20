Prefeitura entrega material esportivo para os times da primeira divisão

A bola vai rolar pelo campeonato municipal de futebol de Redenção e a Prefeitura apoia em 100% com material esportivo, disponibilidade da Arena Serrinha para realização dos jogos, além de outros apoios logísticos.

Na noite de quarta-feira (13), o Prefeito Dr. Rener, fez a entrega de material esportivo para os times que vão disputar o campeonato. A Prefeitura também incentiva a realização do certame com ótimas premiações.

“A Prefeitura está sempre à disposição para contribuir com a realização de eventos esportivos. Além da Liga Esportiva, os times estão contando com nosso apoio para a realização do campeonato de futebol, pois entendemos que o esporte faz muito bem para a integração social dos jovens”, enfatizou o Gestor Municipal.

O evento contou com a presença do Prefeito Dr. Rener, dos secretários Humberto Carneiro (Esporte e Juventude) e Ronilson Freitas (Governo e Gestão), do presidente da Liga Esportiva, Edvan Rodrigues, presidentes de times, imprensa, atletas e convidados.

“Quero agradecer ao nosso Prefeito Dr. Rener pelo compromisso, responsabilidade e apoio ao campeonato municipal de futebol com a entrega de todo o material que será utilizado pelos times”, cita Edvan Rodrigues, presidente da Liga Esportiva de Redenção. (A Notícia Portal com informações da Ascom Redenção/ Foto: Divulgação)