Prefeitura de Bannach promove mutirão de limpeza contra a dengue

Concentração será a partir das 8h da manhã, na Escola Maria Isabel, de onde as equipes sairão para os trabalhos nos bairro

22/01/2026

A Prefeitura de Bannach realiza, no próximo dia 26 de janeiro, um grande Mutirão de Limpeza como parte das ações de enfrentamento à dengue no município. A mobilização tem como objetivo eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da doença e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados dentro de casa.

O recolhimento será no dia 27 de Junho, em Bannach e Pista Branca, a partir das 07:00h da manhã. O que deixar para a coleta? – Potes, Pneus, Garrafas, Plásticos, atas e outros que acumulem água. Todo lixo deve estar em sacos ou caixas, exceto pneus.

A concentração será a partir das 8h da manhã, na Escola Maria Isabel, de onde as equipes sairão para os trabalhos nos bairros. A ação contará com a participação de servidores municipais e convida moradores a colaborarem, limpando quintais, eliminando recipientes que acumulam água e descartando corretamente materiais inservíveis.

Segundo a prefeitura, a participação da comunidade é fundamental para reduzir os riscos de proliferação do mosquito e proteger a saúde de todos. A orientação é que cada morador faça sua parte, mantendo o ambiente limpo e livre de criadouros. ( A Notícia Portal com informações Sérgio Manoel da Gazeta de Carajás/ Foto: Uchoa Silva do TJPA) 

