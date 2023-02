PRE realiza Blitz de fiscalização na PA-279

A Polícia Militar do Pará, através do Comando Especializado e Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) vem realizando operações diárias ao longo da PA 279 entre as cidades de Xinguara á São Félix do Xingu.

A Operação Visibilidade tem como objetivo coibir Roubos e outras práticas criminosas, realizar Revista a Veículos de Cargas, Inspeção Veicular, aplicar a Lei Seca e Educação no Trânsito.

Vale ressaltar que na ação de Inspeção Veicular, as ações podem ocorrer dentro da cidade, pois, a intenção não é a fiscalização e sim retirar de circulação veículos com registro de roubo/furto e adulterados.

Durante o final de semana foram registradas quatro ocorrências durante a Lei Seca por consumo excessivo de bebida alcoólica.

Fonte: Luiz Pereira e PRE