Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio em bar na zona rural de São Félix do Xingu

A Polícia Militar do Pará prendeu, na tarde da última sexta-feira (20), um homem acusado de tentativa de homicídio em um bar localizado na região de Barro Branco, a cerca de 80 km do Distrito de Taboca, zona rural de São Félix do Xingu.

De acordo com informações do 36º Batalhão da PM, sob comando do Major Júlio, a ação foi realizada pela guarnição do 124º PPD de Taboca, composta pelo 1º Sargento Nardino e pelo Soldado Cilas, durante uma operação de saturação noturna determinada pelo Coronel Formigosa, comandante do CPR XIII.

O caso ocorreu por volta das 12h30, quando o Núcleo Integrado de Operações (Niop) repassou informações sobre uma tentativa de homicídio contra Tranquedo Augusto de Souza Barros, proprietário de um bar conhecido na região como “Bar do Tancredo”.

Assim que chegaram ao local, os policiais confirmaram o crime e coletaram informações com testemunhas, entre elas Monique Cristine Ferreira. Ela indicou que o suspeito, Rogério Cunha Braga, de 35 anos, estaria escondido em uma chácara pertencente a Tarcízio Pereira da Silva.

Após mais 15 km de diligências, a equipe encontrou o suspeito em um sítio próximo à chácara informada. Rogério recebeu voz de prisão e, ao ser questionado, confessou que a arma utilizada na tentativa de homicídio estava em sua posse no local. A PM apreendeu uma espingarda calibre 20 com um cartucho ainda intacto.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Taboca para os procedimentos legais. Segundo a PM, Rogério não portava documentos de identificação no momento da prisão. A ação faz parte do trabalho de combate à criminalidade em áreas rurais e vilas adjacentes, intensificado pelo 36º Batalhão do Alto Xingu. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)