Graesp garante celeridade no transporte de rim para transplante no município de Redenção

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), realizou nesta segunda-feira (12), mais uma missão em apoio à área de saúde pública, encurtando a distância de Belém até o município de Redenção, para transportar um rim captado e encaminhado pelo sistema público de saúde do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), para paciente que mora na região e aguardava pelo transplante do órgão.

A ação, realizada nas primeiras horas da manhã em uma aeronave do Graesp, integra umas das missões executadas pelo grupamento, em apoio à Sespa, garantindo agilidade da equipe de pilotos do Graesp e profissionais de saúde envolvidos no processo, interligando as distâncias no Estado e reduzindo o tempo de resposta. Esse é o primeiro transporte de órgãos feito pelo grupamento em 2024, fortalecendo as ações que são realizadas todos os anos e já conta com a ação de uma equipe experiente nessa logística em atendimento à saúde.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, dentre várias ações realizadas pelo grupamento, essa tem se tornado comum, em razão das dimensões que o Pará possui, e também da necessidade de um tempo limite para a ação.

“Nossas equipes do Graesp já têm expertise nessas ações, garantindo o deslocamento com eficiência, com as melhores condições e tempo apropriado para a conservação do órgão humano para que os procedimentos de saúde sejam realizados no tempo necessário. Portanto, além de todas as ações de segurança realizadas diariamente pelo grupamento, nossos agentes estão aptos para atender a população em casos de saúde pública e garantir a vida”, afirmou Ualame.

A logística aérea transcorreu com pleno êxito no tempo de duas horas de deslocamento. O órgão transplantando foi recebido pela equipe de saúde que aguardava no município, para que o procedimento fosse realizado em tempo hábil.

O coronel Armando Gonçalves, diretor do Graesp, ressalta que essa é uma das mais satisfatórias missões realizadas pela equipe em prol da vida e saúde de quem precisa.

“É com grande empenho e satisfação que desenvolvemos também atividades como essa, demonstrando que estamos atuando além da segurança, mas também em prol de salvar vidas e auxiliar no encurtamento de distâncias para que as ações de saúde cheguem com rapidez e eficácia em todos os cantos do nosso Estado”, afirmou o diretor do Graesp. (A Notícia Portal/ Agência Pará)