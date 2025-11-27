Polícia Militar desarticula furto de 150 pacotes de cerveja com nota fiscal falsa em Tucumã

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36° BPM, em São Félix do Xingu, desarticulou um esquema de furto qualificado que envolveu a retirada de uma grande quantidade de cerveja utilizando uma nota fiscal falsa.

De acordo com a PM, a ação ocorreu por volta de 1h40 da tarde desta quarta-feira, dia 26. A guarnição da viatura 3609, composta pelo sargento Gerson e pelo cabo Jaydson, participava da Operação Saturação quando foi acionada pelo NIOP. A informação era de que um furto havia ocorrido no Supermercado El Camino, em Tucumã.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados que Adriano Santos da Silva, de 20 anos, havia conseguido retirar 150 pacotes de cerveja Antártica Original, cada um com 15 unidades, apresentando uma nota fiscal falsificada. O material teria sido transportado para uma residência na cidade.

A PM fez buscas e localizou o endereço indicado. O proprietário contou que um homem identificado como Diego chegou ao local com o caminhão de frete e descarregou toda a mercadoria, sem autorização e sem explicar a origem dos produtos.

Com as novas informações, a guarnição seguiu até o local de trabalho de Adriano, que acabou confessando o crime. Ele admitiu que falsificou a nota fiscal e revelou que contou com a ajuda de Rodrigo Lopes da Silva, funcionário do supermercado, que teria facilitado a saída da mercadoria.

Diante das evidências, os envolvidos foram detidos e encaminhados, junto com toda a carga recuperada, para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, onde o caso segue sendo investigado. A Operação Saturação é uma determinação do comandante do CPR XIII, coronel Formigosa, e segue atuando para coibir crimes patrimoniais na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informação da PMPA/ Fotos: Divulgação)