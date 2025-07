Polícia Militar amplia atenção à violência doméstica e divulga contatos de emergência

Com a chegada do veraneio, cresce o número de ocorrências nas regiões sul e sudeste do Pará, especialmente nos municípios cobertos pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII). A Polícia Militar reforça à população que os contatos de urgência e emergência estão ativos 24 horas por dia e devem ser utilizados sempre que houver necessidade.

Além dos atendimentos gerais, a PMPA chama atenção para o aumento expressivo de casos de violência doméstica, especialmente contra mulheres, nas últimas semanas. A corporação orienta que as vítimas ou testemunhas denunciem imediatamente, para que as guarnições possam agir com agilidade e garantir a segurança das vítimas.

Contatos de Urgência e Emergência da Polícia Militar – CPR XIII

Água Azul do Norte, Bannach, Sapucaia, Rio Maria e Xinguara

(94) 9 9247 1717

Ourilândia do Norte e Tucumã: (94) 9 8414 1056

São Félix do Xingu: (94) 9 8418 3171

Disque Denúncia 181

Emergência Geral – 190

O comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa, alerta: “O período de veraneio aumenta o fluxo de pessoas e, com ele, crescem também as ocorrências, principalmente os casos de violência doméstica. É fundamental que a população denuncie, colabore e confie no nosso trabalho. Nossas equipes estão prontas para agir com rapidez.”

A Polícia Militar reforça que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Salve os contatos no seu celular e compartilhe com amigos e familiares. Segurança se faz com união e responsabilidade. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: PM PA)