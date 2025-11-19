Polícia Federal deflagra operação contra extração ilegal de ouro em Terra Indígena Kayapó

Nesta quarta-feira (19/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Guerra Verde, com o objetivo de desarticular um grupo envolvido em extração ilegal de ouro, crimes ambientais e lavagem de capitais praticados dentro da Terra Indígena Kayapó, no sul do Pará.

A 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará expediu quatro mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como o afastamento de sigilos bancário e fiscal, e o bloqueio e sequestro de bens dos investigados.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos e aparelhos celulares que podem aprofundar as investigações. As apurações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada e contas de terceiros para movimentar e ocultar recursos oriundos da atividade ilegal. O valor bloqueado pela Justiça Federal, correspondente ao montante identificado como fruto do crime, ultrapassa R$ 14 milhões.

As investigações prosseguem para responsabilizar todos os envolvidos e interromper os danos ambientais e patrimoniais causados à Terra Indígena Kayapó e ao erário. (A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal/ Foto: Divulgação)