Polícia Federal cumpre 14 mandados em Operação Ouro de Hipócrates no Pará

Na manhã de quinta-feira (12/09), a Polícia Federal cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Redenção, Pau D’Arco, Xinguara e Conceição do Araguaia, no Pará. A ação faz parte da Operação Ouro de Hipócrates, que investiga irregularidades em licitações e contratos na área da saúde, com foco em fraudes relacionadas ao combate à pandemia de COVID-19.

A operação teve início com a junção de três investigações distintas que apontam desvios milionários de recursos públicos. A primeira investigação, motivada por uma denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), envolveu a Prefeitura de São Felix do Xingu, que não seguiu as recomendações de transparência na disponibilização de informações sobre contratações públicas durante a pandemia. Com o avanço das apurações, foram constatadas semelhanças entre as empresas contratadas, como sedes fictícias, ausência de funcionários e condições financeiras incompatíveis com os valores dos contratos.

A segunda investigação foca na compra superfaturada de respiradores na cidade de Redenção/PA, também durante a pandemia de COVID-19. As empresas contratadas apresentaram indícios de fraude nos processos licitatórios, com características similares àquelas observadas na primeira apuração, reforçando a suspeita de que se tratavam de empresas de fachada.

A terceira linha de investigação apura a falta de médicos plantonistas em Santana do Araguaia/PA, apesar da existência de contratos públicos vigentes. Durante as investigações, foi descoberto que o representante da empresa contratada havia falecido antes da assinatura do contrato, e a empresa não possuía sede física, levantando novos indícios de fraude.

A Polícia Federal afirma que as investigações apontam para a existência de uma organização criminosa atuando em várias cidades do Pará, desviando recursos públicos por meio de empresas “fantasmas” em processos licitatórios fraudulentos. Estima-se que pelo menos 20 procedimentos tenham sido fraudados, resultando em um prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos, ainda não calculado em sua totalidade.

A operação segue em andamento, com o objetivo de aprofundar as investigações e responsabilizar todos os envolvidos nos esquemas de corrupção.

ANOTICIA PORTAL COM FONTES DA – POLÍCIA FEDERAL.