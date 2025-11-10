Polícia encontra vestígios de violência na casa do empresário xinguarense, que continua desaparecido.

A Polícia Civil segue investigando o desaparecimento do empresário e contador Victor Augusto da Rocha Arnaud, de 53 anos, morador de Xinguara (PA). Wanderson Silva Sousa de 28 anos, e Gigliolla Sena de 30 anos, estão presos sob suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). Ambos afirmaram desconhecer o paradeiro de Victor.

O casal foi detido na sexta-feira (7), dentro de uma balsa que fazia a travessia entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Na mesma ocasião foi apreendido o carro de passeio do empresário, um Jeep Renegade de placa OIA-1F38. O veículo está sob perícia da Polícia Civil, que busca identificar vestígios e esclarecer se o casal tem ligação direta com o desaparecimento de Vitor Arnaud.

A ação foi resultado do trabalho conjunto entre o setor de inteligência da Polícia Civil do Pará (Polinter) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que repassou as informações à Guarda Municipal de Estreito.

O Regional360 tomou conhecimento que durante as diligências na casa do empresário, policiais constataram fortes indícios de violência. O imóvel estava bagunçado, com manchas de sangue em dois lençóis e em um colchão, e o veículo não se encontrava na garagem.

Apesar de não haver sinais de arrombamento, uma câmera de segurança foi encontrada jogada no chão da cozinha, sem o cartão de memória, o que, segundo o relatório policial, pode indicar tentativa de eliminar provas. (A Notícia Portal com informações do Portal 360 e Jovem Pan News/ Fotos: Reprodução)