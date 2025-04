Polícia Civil prende suspeito por ameaçar ex- companheira com facão em Tucumã

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de ameaça, na última terça-feira (22), no município de Tucumã, sudeste do Pará. A prisão foi realizada pela Polícia Civil. A identidade do suspeito foi preservada.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para denunciar que seu ex-companheiro havia ido até sua residência, onde proferiu ameaças de morte portando uma arma branca, tipo facão.

Em nota, a corporação informou que os policiais civis localizaram o suspeito e efetuaram sua prisão em flagrante. Durante a abordagem, a arma branca utilizada no crime foi apreendida.

O homem foi levado à unidade policial, passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Apesar da polícia comunicar a prisão, não foram fornecidas mais informações ou detalhes sobre o ocorrido. (A Notícia Portal com informações de Smart Notícias/ Foto: Juscelino Show)