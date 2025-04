Polícia Civil do Pará e BAEP de São Paulo prendem sexto suspeito de latrocínio de dentista

A Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Alto Xingu e da Delegacia de Tucumã, em ação conjunta com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) da Polícia Militar de São Paulo, prendeu Felipe Pereira da Silva. Ele é o sexto suspeito de envolvimento no latrocínio do dentista Gustavo Oliveira da Silva, ocorrido em outubro de 2024.

A operação faz parte das investigações do crime, que envolveu sequestro, roubo e homicídio. Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso utilizava um perfil no Instagram para planejar a ação e se comunicar. A expressão “Mission Failed”, comum no universo dos jogos eletrônicos e usada pelos criminosos para indicar falhas em seus planos, foi ressignificada na operação policial para simbolizar o fracasso da tentativa de escapar da Justiça.

O crime: Na noite de 22 de outubro de 2024, Gustavo Oliveira foi abordado por seis criminosos ao chegar em casa. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele estacionava o carro e abria o portão da residência, quando os suspeitos se aproximaram. Um deles entrou na casa, anunciou o assalto e obrigou a vítima a entrar no veículo, fugindo em seguida.

No dia seguinte, o corpo do dentista foi encontrado em uma área de mata, com marcas de facadas. As investigações apontam que ele já vinha sendo monitorado pelos criminosos antes do crime.

Com a prisão de Felipe Pereira da Silva, as forças de segurança avançam na elucidação do caso. As autoridades reforçam o compromisso com a segurança pública e garantem que os envolvidos responderão na forma da lei. As investigações continuam para identificar outros possíveis participantes no crime. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Juscelino Show/ Foto: Néa Craveiro)