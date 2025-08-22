ParáPolícia

PF realiza operação contra desvio de recurso público no Pará

22/08/2025
Ação foi realizada na ilha de Marajó e apura desvio de recurso em obra de saneamento básico

a Polícia Federal no Pará deflagrou a Operação Souris, com o objetivo de apurar desvio de recursos públicos destinados à obra de saneamento básico no município de Soure, Ilha do Marajó/PA.

A investigação identificou indícios de irregularidades licitatórias, pagamentos por serviços não executados e prorrogações contratuais sem a devida justificativa. Em tese, são apurados os crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro.

Por determinação judicial, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Ananindeua. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos que serão submetidos à análise pericial.

A operação de hoje permanece em curso, a fim de identificar e responsabilizar todos os envolvidos a partir da análise do material apreendido. (A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação)

