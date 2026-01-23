PF investiga aplicação de R$ 970 milhões da Rioprevidência no Banco Master

A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (23), a Operação Barco de Papel para apurar suspeitas de operações financeiras irregulares envolvendo a Rioprevidência e o Banco Master. A investigação mira aplicações que somam R$ 970 milhões feitas pela autarquia, responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, junto à instituição financeira controlada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e cumpridos no âmbito da operação. De acordo com a Polícia Federal, as apurações tiveram início em novembro de 2025 e analisam operações realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024. Em nota, a PF informou que o objetivo é esclarecer a legalidade das aplicações e eventuais responsabilidades na condução dos investimentos realizados pela Rioprevidência.

O Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, já é alvo de outras investigações que apuram supostas operações fraudulentas destinadas a inflar artificialmente o balanço da instituição. Relatórios do Banco Central apontam indícios de desvios que podem chegar a R$ 11,5 bilhões. A instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central, e as investigações seguem em andamento para apurar possíveis crimes financeiros e responsabilidades administrativas e penais. ( A Notícia Portal com informações