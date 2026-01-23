Floresta do Araguaia

PF encerra atividade de garimpo ilegal no Pará

Operação resultou apreensão de maquinário e prisão em flagrante

23/01/2026

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (23/1), uma operação de combate à extração ilegal de ouro no município de Floresta do Araguaia, no Pará.

Durante a ação, foram identificados cinco pessoas que exercia atividade de lavra mineral sem autorização dos órgãos competentes. A exploração irregular apresentava potencial risco de dano ambiental.

No local, foram apreendidos uma escavadeira hidráulica e um motor utilizados na atividade ilícita. Um dos envolvidos foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Redenção para os procedimentos legais cabíveis.

A operação é resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal, que segue em andamento para identificação de outros envolvidos e apuração das responsabilidades cabíveis. ( A Notícia Portal com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Fotos: Divulgação) 

23/01/2026

