PC prende homem por receptação e posse ilegal de arma em São Félix do Xingu

Policiais civis da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Belém, unidade vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), prenderam em flagrante delito um homem pelos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo.

As equipes receberam denúncias de que uma fazenda foi invadida por pessoas que estariam provocando desmatamento e queimadas no local. O sujeito, que estaria envolvido no crime, foi encontrado na zona rural do município de São Félix do Xingu.

Com ele foram apreendidas uma caminhonete com registro de roubo/furto e uma espingarda. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de São Félix do Xingu, onde passou pelos procedimentos de praxe. O veículo e a arma serão periciados e o sujeito já está à disposição da Justiça. (A Notícia Portal com informações da Polícia Civil/ Foto: Divulgação)