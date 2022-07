PARAUAPEBAS-PA: Populares capturam e lincham ladrão

Um homem ainda não identificado acusado de roubo foi capturado por populares, que aplicaram uma surra nele. O caso aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (29) na Avenida Liberdade, no Bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Vídeos compartilhados pelas redes sociais mostram a vítima cercada de populares e sendo agredida. De acordo com uma testemunha, todos estavam aglomerados olhando o incêndio no prédio da prefeitura, quando viram um homem passar em uma bicicleta e logo atrás outros dois em uma moto o perseguindo e gritando que ele era ladrão.

Nessa hora outras pessoas correram atrás dele e o capturaram e passaram a agredi-lo. Depois ele teria sido entregue à polícia.

(A Notícia Portal / Com informações de Native News)