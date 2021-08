PARÁ: Produção de cana-de-açúcar e soja foi destaque agrícola no mês de julho.

A cana-de-açúcar e a soja estão entre os produtos que obtiveram melhores desempenhos no estado do Pará, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), referente ao mês de julho. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na última terça-feira (10).

Os principais resultados do Levantamento, em relação ao rendimento médio por ano da safra e produto, apontam que no estado, a cana-de-açúcar apresenta uma produtividade de 70.898 quilos por hectare. Os demais produtos demonstram uma média no rendimento que não ultrapassam quatro mil quilos. A segunda e a primeira safra do milho, respectivamente, aparecem com 3.049 e 3.027 quilos por hectare. Já a soja apresenta um rendimento de 2.962, seguida do arroz com 2.492 Kg por Hectare. O LSPA não apresenta nenhum resultado para o café arábica.

Já em relação à produção por ano da safra e produto, o destaque é para a soja com 2,2 milhões de toneladas. Em segundo lugar, a cana-de-açúcar aparece com 1, 057 milhão de tonelada. A primeira e a segunda sagrado do milho figuram com os seguintes indicadores, respectivamente: 511 e 463 mil toneladas. Já o arroz aparece com 108 mil toneladas enquanto que para o café arábica não há nenhum indicador.

Segundo o IBGE, as regiões Sul (7,5%), Nordeste (4,9%), Sudeste (3,4%) e Norte (0,9%) tiveram altas em suas estimativas. A primeira deve produzir 78,6 milhões de toneladas (30,7% do total nacional); a segunda, 23,7 milhões de toneladas (9,3% do total); a terceira, 26,6 milhões de toneladas (10,4% do total), e a quarta, 11,1 milhões de toneladas (4,3% do total).(Informações O Liberal)