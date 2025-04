OURILÂNDIA DO NORTE: Homem com mandado de prisão é capturado após ser flagrado em atitude suspeita no setor Aeroporto

Na madrugada deste sábado (20), por volta das 5h, durante patrulhamento de rotina pela Rua Roraima, no setor Aeroporto em Ourilândia do Norte, policiais militares avistaram um veículo modelo Fiat Palio Weekend, de cor cinza e placa JUN5D13, em atitude suspeita. Ao se aproximarem para abordagem, os agentes constataram que não havia ninguém no interior do automóvel.

Após consulta, foi verificado que o veículo estava relacionado a um mandado de prisão em aberto contra seu proprietário, informação previamente divulgada pelo Subcomandante, Capitão Medeiros.

Um transeunte informou à guarnição que o condutor havia saído do local a pé, trajando camisa preta, boné preto, calça azul e sandálias, seguindo em direção ao setor Maria Craveiro. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram diligências e descobriram que o suspeito residia no setor Paulista, na Rua 29.

Foi solicitado o apoio da guarnição de Tucumã, composta pelo 1º Sargento Valdemar, 2º Sargento Cunha e o Soldado Antunes. O cerco foi montado na região e, com êxito, o suspeito foi localizado e abordado enquanto caminhava pela Avenida 1º de Janeiro.

Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força e a aplicação de algemas, conforme determina a Súmula Vinculante nº 11 do STF. O suspeito foi identificado como Raimundo Nonato Amorim, nascido em 31 de agosto de 1986, contra quem constava um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única de Santana do Araguaia na região Araguaia Paraense.

De acordo com o teor do mandado, Raimundo é investigado pela suposta prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cometido contra sua própria filha, à época com apenas 12 anos de idade. A decisão judicial destaca a existência de indícios de práticas libidinosas reiteradas, inclusive por videochamadas, além de ameaças de morte dirigidas à vítima, seus familiares e profissionais da Unidade de Acolhimento onde a menor está institucionalizada. O juiz responsável, Ítalo Gustavo Tavares Nicácio, fundamentou a prisão com base no risco à ordem pública, na violação de medidas protetivas e na tentativa de obstrução da Justiça.

Raimundo Amorim foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte para os procedimentos legais. Na delegacia foram apresentados: 1 veículo Fiat Palio Weekend ELX Flex, cor cinza, placa JUN5D13, 1 iPhone 11, cor roxa, 1 relógio dourado,1 carteira de trabalho, e uma 1 certidão de nascimento. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Policia Militar)