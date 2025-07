Operação conjunta combate transporte clandestino no Pará

Em uma ação integrada realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Agência de Regulação do Transporte (ARTRAN) e Polícia Militar, veículos utilizados no transporte irregular de passageiros foram apreendidos em diferentes pontos do Estado. A operação tem como foco o combate ao serviço clandestino que coloca em risco a segurança dos usuários, principalmente os idosos, que frequentemente têm seus direitos violados por empresas que operam à margem da lei.

Entre os veículos apreendidos, destacam-se ônibus das empresas Bueno e Real Maia, que vêm atuando sem autorização legal para operar dentro do Estado do Pará. Mesmo já sendo alvo de denúncias e ações anteriores, as empresas continuam oferecendo serviços de transporte intermunicipal de forma clandestina, infringindo a legislação e prejudicando empresas regularizadas e os próprios usuários.

Ônibus foram apreendidos durante a fiscalização por atuarem de forma irregular. A operação ganha ainda mais relevância diante do aumento do fluxo de passageiros durante o período de férias escolares. Com isso, a ARTRAN informa que as ações de fiscalização estão sendo intensificadas em todo o Estado, com objetivo de coibir a atuação de transportadores ilegais e garantir que os direitos dos passageiros sejam respeitados. (A Notícia Portal/ Informações Correio o Portal Carajás)