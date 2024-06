NOVA IPIXUNA: vereador é preso por tentativa de homicídio contra colega

Por volta de 6 horas desta quinta-feira, dia 13, a Polícia Civil fez uma operação em Nova Ipixuna para prender os supostos responsáveis pela tentativa de homicídio do vereador Regis Santana, no dia 16 de abril deste ano. O suposto mandante do crime é o também vereador João Rodrigues de Barros Filho, o popular Joãozinho Barros.

Além dele, também teriam sido presos o pistoleiro e o homem que deu fuga a ele em uma motocicleta.

Os três presos foram trazidos para a Seccional de Polícia Civil de Marabá, na Folha 30, onde estão prestando depoimento e depois ficarão à disposição da Justiça.

Nas primeiras horas do dia 16, dois criminosos que estavam em uma moto desferiram quatro tiros em Regis: um de raspão na cabeça, dois no braço e um na perna. Eles fugiram após ferir o vereador.

A vítima recebeu atendimento no hospital regional de Marabá, e o estado de saúde é considerado estável.

Redvaldo Santana de Carvalho, de 51 anos, é pré-candidato a prefeito de Nova Ipixuna e em seu depoimento, acreditava que o crime teria motivação política.

O escritório Teixeira e Freires, por meio dos advogados Magdenberg Teixeira e Diego Freires, acompanham os trâmites policiais representando a vítima, vereador Régis Santana, que ainda se recupera do atentado sofrido há dois meses.

A Reportagem do CORREIO está se deslocando para a delegacia, para buscar mais informações sobre as prisões e os nomes dos outros dois suspeitos. (Ulisses Pompeu)

(A NOTÍCIA COM FONTES DE CORREIO PORTAL)