Município será contemplado com 145 casas populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida

O município de Cumaru do Norte, localizado na região Araguaia Paraense, será contemplado com 145 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, gerenciado pelo Ministério das Cidades.

O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que esteve acompanhado do médico cardiologista Dr. Sipriano Ferraz, presidente da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana.

“Prefeito Nego, estamos falando das políticas públicas do Governo Federal, das casas do Minha Casa, Minha Vida que estão chegando para o município de Cumaru do Norte, beneficiando tanto a zona urbana quanto a zona rural”, destacou o ministro Jader Filho.

O prefeito de Cumaru do Norte, Célio Marcos (MDB), conhecido como Nego do Cumaru, informou que a assinatura dos contratos para a construção das moradias deve ocorrer no início de novembro. Segundo ele, o projeto também atenderá famílias indígenas da etnia Kayapó, que vivem no município.

“Quero dizer ao nosso povo que iremos assinar o contrato das casas e realizar o sonho da casa própria, além de gerar emprego e renda para Cumaru do Norte”, afirmou o prefeito.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo Federal em ampliar o acesso à moradia digna e fortalecer o desenvolvimento social e econômico dos municípios do interior do Pará. (Roney Braga A Notícia Portal)