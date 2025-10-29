Mototaxista fica ferido após ser atingido por carro que fugiu do local

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de segunda-feira (27), por volta das 17h30, na Avenida Brasil, em Tucumã, sudeste do Pará. O caso ocorreu durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar sob comando do Coronel Formigosa, do CPR XIII.

De acordo com o boletim policial, a guarnição da VTR 3610, composta pelo 3º Sargento Rodrigo, Cabo Paulo Marco e Cabo Mariano, foi acionada pelo NIOP para atender à ocorrência.

No local, os policiais constataram que o mototaxista Odair Pereira da Silva, de 56 anos, conduzia uma motocicleta Honda NXR Bros 160 vermelha, de placa QCD-2Z61, no sentido Vale das Rosas, quando foi atingido por um carro prata, de placa NFA-8H89. Segundo relatos de testemunhas, o automóvel realizou uma conversão repentina no momento em que o mototaxista fazia uma ultrapassagem, provocando a colisão.

Com o impacto, o condutor da moto caiu na via e sofreu ferimentos. O SAMU foi acionado e realizou o atendimento médico no local, encaminhando a vítima ao Hospital Municipal de Tucumã.

Populares informaram que o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro. A Polícia Militar realizou diligências para localizar o veículo, mas até o fechamento da ocorrência o suspeito não havia sido encontrado. O caso segue sob investigação das autoridades competentes. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)