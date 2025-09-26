AcidenteSão Felix do Xingu

Motociclista morre após cair de ponte próxima à Vila Jacafé, em São Félix do Xingu

Um acidente de trânsito resultou na morte de Raimundo Belarmino Ribeiro de Souza, de 68 anos, na tarde de quinta-feira (25), em uma ponte localizada nas proximidades da Vila Jacafé, distrito de Ladeira Vermelha, em São Félix do Xingu, sudeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 14h40, durante a Operação Saturação, a guarnição foi acionada por populares que relataram a queda de uma motocicleta no local. Ao chegarem, os policiais confirmaram que a vítima havia perdido o controle da moto e caído da ponte, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local.

Raimundo Belarmino Ribeiro de Sousa, de 68 anos, pilotava uma motocicleta Yamaha Crosser ED, de cor branca e placa QDY6F3. A Polícia Civil foi acionada e providenciou os procedimentos cabíveis, incluindo a remoção do corpo, que só ocorreu por volta das 21h30, após a chegada da equipe funerária. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)

