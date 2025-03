Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconhece situação de emergência em São Félix do Xingu

São Félix do Xingu, no Pará, enfrenta consequências severas devido às fortes chuvas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na quarta – feira (19) a situação de emergência na cidade de São Félix do Xingu, no estado do Pará. O reconhecimento foi formalizado por meio da Portaria nº 758, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Situação de Emergência: As fortes chuvas que atingiram a região causaram danos significativos à infraestrutura local e afetaram a população, comprometendo o abastecimento de alimentos, a saúde pública e os serviços essenciais. Com o reconhecimento da situação de emergência, a prefeitura de São Félix do Xingu agora pode solicitar recursos do Governo Federal para ações imediatas de apoio à cidade.

Recursos Disponíveis: Os recursos poderão ser utilizados para a compra de itens essenciais para a população, como:

Cestas básicas

Água mineral

Refeições para trabalhadores e voluntários

Kits de limpeza de residências

Kits de higiene pessoal e dormitório

Essas ações visam amenizar os impactos das chuvas e garantir a recuperação rápida da cidade.

Situação no Pará: Até o momento, o estado do Pará possui 93 reconhecimentos vigentes de situações de emergência. Desses, 44 são por estiagem, 35 por incêndios florestais, 11 por chuvas intensas, dois por vendaval e um por doenças infecciosas virais.

O Governo Federal, por meio da Defesa Civil, continua acompanhando a evolução dos desastres naturais e estará disponível para fornecer o apoio necessário às regiões afetadas. (Fonte Governo Federal/ Foto Rede Sociais)