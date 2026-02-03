Mais de 116 mil universitários no Pará enfrentam dívidas para manter estudos

O início do ano letivo, marcado pelo período de rematrículas nas universidades, tem sido também um momento de alerta para milhares de estudantes paraenses. Um levantamento da Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, aponta que 66% dos universitários com dívidas ativas junto a instituições de ensino já precisaram cortar gastos básicos, como alimentação, transporte, água e energia, para conseguir pagar as mensalidades. No Pará, o número de estudantes endividados chega a 116.584.
A inadimplência impacta diretamente a permanência desses estudantes na universidade. Dados da pesquisa mostram que 48% dos endividados chegaram a trancar o curso por não conseguirem manter os pagamentos em dia. Além disso, 26% afirmam que tiveram dificuldades de concentração nas aulas devido à preocupação constante com as pendências financeiras, o que compromete o rendimento acadêmico.