Inscrições para o concurso do Ministério Público do Pará terminam nesta semana

Termina nesta quinta-feira, dia 23, o prazo para se inscrever no concurso do Ministério Público do Pará (MPPA), que tem oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. O certame será realizado para preencher 169 vagas imediatas e formar cadastro reserva de até oito mil candidatos. Além disso, o edital permite que os participantes concorram às vagas de uma região administrativa mesmo tendo realizado as provas do concurso em outro município sede da região.

A lotação dos candidatos poderá ser para várias partes do Estado além da Região Metropolitana de Belém, como Baixo Amazonas, Marajó, Nordeste, Sudeste e Sudoeste paraense. Para seleção dos candidatos, o concurso contemplará as etapas de exames de conhecimento, para as provas objetivas e discursivas para todos os cargos; e avaliação de títulos para as funções que exigem cursos de graduação.

O cargo ofertado para o nível médio é de auxiliar de administração. Mas, os participantes que possuem o ensino superior completo podem concorrer às funções de analistas de sistemas – desenvolvimento, modelagem de sistemas, suporte a banco de dados; assistente social; biblioteconomista; contador; economista; enfermeiro; pedagogo; psicólogo; sociólogo; arquiteto; engenheiro civil; odontólogo; médico; e médico psiquiatra. Há também chances para o posto de auxiliar de enfermagem, que exige o curso técnico na área.

Para as funções de auxiliar de administração, a remuneração é de R$ 3.120,70, com acréscimo do auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.670. Para os auxiliares de enfermagem e técnicos em informática, o salário é de R$ 3.502,85, também acrescido de auxílio-alimentação. Já os candidatos aprovados para cargos de nível superior receberão o vencimento básico de R$ 4.055,10, mais adicional de até 80% relativo à gratificação de escolaridade e também o auxílio-alimentação, podendo alcançar uma renda bruta de até R$ 9.962,22. O documento também informa que os servidores do MPPA podem receber auxílio-saúde, segundo a faixa etária; adicional por tempo de serviço; licença-prêmio; e auxílio-transporte. Todos os cargos devem cumprir jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exceção dos cargos de médico e médico psiquiatra, que devem cumprir quatro horas diárias. Para a prova objetiva, o teste do certame consistirá em 40 questões distribuídas em conteúdos de língua portuguesa; ética e legislação; legislação estadual e institucional; noções de direito constitucional; noções de direito administrativo; e mais 30 questões de conhecimentos específicos. A prova escrita consistirá em uma redação, com um tema proposto, em que o candidato deverá discorrer sobre ele. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 14 de agosto deste ano, nos períodos da manhã e tarde. Como se inscrever no concurso do Ministério Público Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Consulplan até às 16h do dia 23 de junho. Será cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 42, para os cargos de nível superior, e R$ 40, para os cargos de nível médio e técnico. Serviço Concurso MPPA

Inscrições: até 23/06/22, pelo site www.consulplan.net

Taxa: R$ 40 (nível médio) e R$ 42 (nível superior)

Salário: entre R$ 3.120,70 a R$ 9.962,22.

Vagas: 169

Fonte: O Liberal