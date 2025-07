Incêndio em marcenaria assusta moradores no sul do Pará

Um incêndio assustou os moradores de um bairro de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Uma marcenaria pegou fogo no final da noite desta terça-feira (15). O fato aconteceu por volta de 23h40. Não havia pessoas dentro do estabelecimento, na rua 8 esquina com a 27. Não houve vítimas. Apenas perdas materiais.

Os policiais militares do 36º Batalhão chegaram ao local após informações de populares. Eles acionaram autoridades do município e chegou o caminhão-pipa. Com ajuda de populares, a polícia conseguiu controlar e apagar o fogo. Ainda segundo a PM, o proprietário do lugar informou que, no momento do incêndio, ele não estava no local e não soube informar o motivo da causa do incêndio.

Segundo o prefeito Dr. Júlio Dairel (MDB), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, deu apoio à ação de combate ao incêndio, garantindo caminhão-pipa para apagar o fogo, além de manter ambulância e equipe de resgate do hospital municipal de prontidão. A ação da PM ocorreu durante a Operação “Saturação” determinada pelo coronel Marcus Formigosa, que está à frente do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII). ( A Notícia Portal com informações do Fato Regional)