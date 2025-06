Homem é preso por ameaçar clientes com faca em distribuidora de bebidas em Xinguara

Na madrugada da última quinta-feira (20), a Polícia Militar prendeu um homem por ameaça e porte de arma branca em um estabelecimento comercial no Setor Selecta, em Xinguara, sudeste do Pará.

De acordo com informações do 17º Batalhão da PM Batalhão Carajás , sob o comando do Tenente-Coronel Aviz, a ação foi realizada durante uma operação de saturação noturna coordenada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), liderado pelo Coronel Formigosa.

Por volta de 2h30 da manhã, a guarnição da VTR 1711, composta pelo 2º Sargento Ivando e o Soldado F. Neto, foi abordada por Keila Pereira Lima, proprietária da “Distribuidora das Cunhadas”. Ela relatou que um indivíduo, identificado como Rafael dos Santos Eduardo, estava visivelmente alterado, quebrando objetos no local e ameaçando os clientes, em especial o cidadão Éder Lucas Santana.

Os policiais realizaram abordagem e busca pessoal no suspeito, encontrando uma faca em sua cintura. Diante da ameaça e da posse da arma branca, Rafael foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. A PM reforça que operações preventivas seguem intensificadas na cidade para garantir a segurança da população e coibir práticas criminosas em estabelecimentos comerciais, especialmente durante o período noturno. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)