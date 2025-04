Homem é detido por porte ilegal de arma de fogo no Distrito de Taboca

Um homem foi detido neste domingo (6) por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, durante patrulhamento realizado por agentes da Força Nacional em conjunto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), às margens do Rio Sebastião, no Distrito de Taboca, município de São Félix do Xingu.

Segundo registro da Delegacia de Polícia Civil de Taboca, o autor, identificado como Leandro dos Santos Quinup, estava em uma canoa com outros dois ocupantes quando foi abordado pelos agentes. Durante a vistoria, foi localizada uma espingarda de pressão calibre 5,5, adulterada para o calibre .22, além de 24 munições do mesmo calibre.

A arma e as munições foram apreendidas, e Leandro foi conduzido à unidade policial para a adoção dos procedimentos legais. O caso foi registrado no Boletim de Ocorrência n.º 00704/2025.100097-8.

De acordo com a Polícia Civil, a ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança e órgãos de proteção aos povos indígenas na região do Alto Xingu, com foco no combate a crimes ambientais e à posse irregular de armamentos. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos: Polícia Civil)