Governo do Pará fortalece agricultura familiar com entrega de máquinas; Pau D’Arco é um dos municípios beneficiados

O Governo do Pará, por meio do programa Pará Rural, entregou nesta segunda-feira (16) um conjunto de 44 equipamentos, incluindo máquinas agrícolas, lanchas e tratores, para apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar em diversos municípios do Estado. A iniciativa foi viabilizada por emendas parlamentares e representa um investimento de R$ 3,6 milhões.

Entre os municípios contemplados, Pau D’Arco foi um dos grandes beneficiados com a entrega de máquinas que vão impulsionar a produção rural local, melhorar as estradas vicinais e facilitar o escoamento de produtos agrícolas.

O apoio é um importante reforço para os pequenos produtores, que agora contam com mais infraestrutura para expandir suas atividades com segurança e qualidade.

“Com esses equipamentos, nós fortalecemos a agricultura familiar e damos mais condições para o trabalhador rural produzir com mais tecnologia, gerando emprego, renda e garantindo alimento na mesa de cada paraense”, destacou o governador Helder Barbalho durante a cerimônia de entrega.

O presidente do programa Pará Rural, Felipe Picanço, enfatizou a relevância de iniciativas como essa, especialmente em um contexto de maior preocupação ambiental e de valorização do produtor local. “É essencial apoiar o pequeno produtor, dando condições para que ele trabalhe com segurança e contribua para o desenvolvimento sustentável das comunidades”, ressaltou.

A ação também contemplou os municípios de Anajás, Barcarena, Limoeiro do Ajuru, Porto de Moz, São Sebastião da Boa Vista, Anapu, Curuçá, Acará, São Domingos do Capim, Concórdia do Pará, Melgaço e Ipixuna do Pará.

Para Pau D’Arco, os novos equipamentos representam um avanço significativo no fortalecimento da economia rural, ampliando oportunidades para os agricultores familiares, melhorando o transporte de insumos e produtos e promovendo mais qualidade de vida para a população local. (A Notícia Portal com informações de Ana Thaynara/ Fotos: Marco Santos e Roni Moreira/ Agência Pará)