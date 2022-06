XINGUARA: Praia do Pontão se prepara para receber turistas   

A Praia do Pontão é um arquipélago situado entre a região sul do Pará e o Estado do Tocantins. A praia do Pontão encanta pelo charme das águas do Araguaia, um dos mais belos rios que cortam o Pará.

A praia, localizada a cerca de 115 km da sede do município de Xinguara, se tornou refúgio para quem quer aproveitar as belezas da natureza e se refrescar nas águas calmas e cristalinas do Araguaia.

O local reúne em torno de 20 ilhas que durante o veraneio atraem turistas locais e de diversas outras regiões do país.

A Prefeitura Municipal de Xinguara prepara uma programação com shows e estrutura de segurança e suporte aos veranistas. Dentro da programação haverá shows regionais e nacionais entre os dias 09 a 30 de julho.

Confira os shows nacionais:

09/07: Humberto e Ronaldo

15/07: Cléo Andrade

16/07: Biu do Piseiro

22/07: Manu Batidão

23/07: Mariana Fagundes

30/07: Companhia do Calypso

(Portal a Notícia – Redação)