Foragido há 17 anos por triplo homicídio, Chaves é preso pela polícia civil em Redenção

Condenado a mais de 30 anos de prisão por um triplo h0micídio, Alexandre de Lima e Silva, conhecido como “Chaves”, um dos principais traficantes de dr0gas no Distrito Federal no início dos anos 2000, foi preso nesta quarta-feira (10/12), em Redenção, cidade do estado do Pará, por investigadores da Delegacia Especial de Repressão ao Crime Organizado (Draco).

A coluna Na Mira apurou que ele estava foragido desde 2008. Investigadores da Polícia Civil do DF (PCDF) receberam informações sobre o paradeiro do criminoso e, com o apoio da Polícia Civil do Pará (PCPA), realizaram a prisão.

Chaves liderava uma quadrilha especializada na produção e distribuição de “m3rla” dr0ga derivada da c0caína misturada a outras substâncias, como anfet4minas e cafeína que era vendida em latinhas ou saquinhos nas ruas.

Seu esquema criminoso, apelidado de “Esquema Chaves”, envolvia aquisição de matéria-prima (pasta base de c0caína) de fornecedores em Goiânia e Ceilândia, refinamento em laboratórios clandestinos e distribuição para revendedores.

O traf1cante era descrito como um dos mais procurados da região, controlando finanças, lavagem de dinheiro via compra e venda de veículos e até contratação de advogados para membros da quadrilha.

A trajetória criminosa de Chaves ganhou destaque em 2002, com uma série de prisões flagrantes pela Polícia Federal (PF), em meio a investigações que duraram cerca de seis meses. ( A Notícia Portal com informações Rafael Miyake do Site Metrópoles/ Fotos: PCPA)