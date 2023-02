Foragido da Justiça do Tocantins foi preso em Santana do Araguaia-PA

Mais uma vez a participação da sociedade, foi de grande importância para a eficácia do trabalho da Polícia Militar de Santana do Araguaia, que tem como missão proteger o cidadão de bem de elementos nocivos e perigosos, que andam soltos nas ruas mesmo tendo contas a acertar com a justiça.

Uma denúncia anônima, contribuiu para a prisão de homem com mandado de prisão, expedido pela Justiça do Tocantins (estado vizinho), que estava vivendo de forma tranquila no sul do Pará, no meio das pessoas bem que residem na cidade de Santana do Araguaia, no sul do Pará.

A prisão ocorreu na tarde da última segunda-feira (13), no momento em que uma guarnição da Polícia Militar, fazia rondas ostensivas pelas ruas cidade, quando recebeu a informação de que homem que um que estava trajando uma bermuda jeans e camiseta azul, seria um possível criminoso e que possuía um mandado de prisão preventiva expedido da Comarca da cidade de Alvorada do Tocantins.

A guarnição se deslocou até o local onde o suspeito se encontrava e conseguiu fazer a abordagem.

De imediato foi feito a consulta com o nome do suspeito e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto com o mesmo.

O homem que não teve o crime e o nome revelado por se tratar do caso corre em segredo de justiça, foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito o procedimento legal do caso e informado a justiça da cidade de Alvorada do Tocantins, sobre a prisão do elemento.

As informações são de que o crime pode estar associado a envolvimento com criança.

