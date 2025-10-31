Feminicídio: brasileira é morta a facadas pelo ex-marido na Itália

Jessica Stappazzollo Custodio de Lima, de 33 anos, foi assassinada com golpes de faca pelo ex-companheiro Douglas Reis Pedroso, de 41, também brasileiro, na última terça-feira (28/10). O crime aconteceu na cidade de Castelnuovo del Garda, na Itália.

Segundo a imprensa local, após assassinar Jessica, Douglas teria entrado em contato com as autoridades, ameaçando tirar a própria vida.

Chegando ao apartamento onde o homem estava, os policiais encontraram a brasileira já sem vida. No carro do suspeito, os policiais recolheram uma faca que teria sido usada no crime.

Em seguida, ele foi levado para a delegacia. A Justiça italiana informou que o número de facadas encontradas no corpo da mulher é “desproporcional” a ferimentos por arma branca.

Com extensa ficha criminal, Douglas já havia sido preso no começo do ano, após denúncias de violência doméstica contra Jessica. A Justiça italiana chegou a determinar o uso de tornozeleira eletrônica, mas, ao ser preso, ele não estava usando o dispositivo de monitoramento. O crime é investigado pelas Justiça italiana. (A Notícia Portal com informações de Catielen de Oliveira do Metropoles/ Foto: Reprodução Instagram)