Familiares e amigos pedem justiça em outdoor após uma semana do assassinato de empresário no sul do Pará

Um outdoor com a frase “Queremos Justiça” foi instalado nesta sexta-feira (19) na Avenida das Nações, em Ourilândia do Norte, por familiares e amigos do empresário Alexandre Araújo Andrade, assassinado há exatamente uma semana. A manifestação é um apelo público por respostas sobre o crime que chocou a região.

O homicídio foi registrado na madrugada da sexta-feira (12), na Avenida Brasil no município de Tucumã, sul do Pará. Alexandre Andrade, bastante conhecido na região, era empresário do ramo gastronômico e proprietário do estabelecimento Fogão a Lenha, em Ourilândia do Norte. A morte violenta causou grande comoção entre moradores, comerciantes e amigos da vítima.

Passados sete dias do crime, a Polícia Civil segue com as investigações. Testemunhas já foram ouvidas, no entanto, até o momento a autoria do homicídio ainda não foi esclarecida. A ausência de respostas tem aumentado a dor e a indignação de familiares e da comunidade.

Em nota divulgada pelos amigos e familiares nas redes sociais, o grupo afirma que o caso não pode cair no esquecimento. “Hoje não falamos apenas de saudade, falamos de justiça. A morte do nosso amigo não pode ser tratada como mais um número. Ele tinha sonhos, família, amigos e uma história interrompida de forma cruel e injusta”, diz o texto.

O manifesto também destaca que o pedido não é por vingança, mas por verdade e responsabilização. “Exigimos que os responsáveis sejam identificados, julgados e punidos conforme a lei. A impunidade mata duas vezes: primeiro o corpo, depois a esperança”, reforça o comunicado.

O outdoor instalado em uma das principais avenidas da cidade simboliza o clamor coletivo para que o crime seja solucionado. “Por ele, por nós, por todas as famílias que choram perdas semelhantes: justiça já”, finaliza a mensagem. A Polícia Civil prossegue com as investigações em andamento e que novas informações serão divulgadas assim que houver avanços no caso. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Rede Sociais)