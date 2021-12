Estudantes do Pará ganham R$ 500 para retornarem às aulas presenciais

A partir deste sábado, 18, o governo do Pará pagará R$ 500, em parcela única, para alunos que estejam concluindo o 3º ano do Ensino Médio. O “Programa Reencontro com a Escola” foi lançado nesta sexta-feira, 16, e tem objetivo de incentivar o retorno dos estudantes da rede pública às aulas presenciais.

São mais de R$ 108 milhões investidos no programa pagos com recursos do Tesouro Estadual. Cerca de 595 mil estudantes têm direito ao benefício. Neste sábado, o pagamento será destinado para os concluintes do 3º ano do Ensino Médio. Com relação aos demais alunos, o valor da parcela única de R$ 100 será paga seguindo de acordo com o calendário.

Estudantes acima de 18 anos, receberão o auxílio após mostrar uma declaração no site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) a partir desta sexta-feira, 17. Segundo informações, é necessário ter um documento oficial com foto, podendo ser RG, Carteira de Trabalho ou de Habilitação, além do comprovante de vacinação. Os pais ou responsáveis dos alunos menores de 18 anos, devem colocar o seu CPF durante a emissão do comprovante no site da Seduc e apresentar quando realizar o saque do dinheiro.

A iniciativa foi analisada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e aprovada em primeiro turno, durante a última sessão desta segunda-feira, 14.

(Com informações Roma News)