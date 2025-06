Equatorial alerta sobre os cuidados com a rede elétrica nesse período

A Equatorial Pará está no clima do São João, mas sem esquecer da segurança! Com as festas juninas chegando com tudo, fogueiras, bandeirinhas, quadrilhas, barracas e fogos, a empresa aproveita para lembrar que é preciso redobrar a atenção com a rede elétrica durante esse período.

Em caso de acidente com a rede, a distribuidora orienta que os bombeiros (193) e o Samu (192) sejam acionados imediatamente, através dos números de emergência. Para garantir que a rede local seja desligada, a Equatorial deve ser informada do acidente, para que suas equipes possam atuar, e garantir a segurança de todos no local.

Um dos principais alertas é sobre o uso de fogos de artifício e fogueiras. O céu colorido e a noite iluminada pela fogueira fazem parte da tradição. Mas soltar fogos ou fazer a fogueira perto dos fios pode causar curtos, apagar a festa inteira e até provocar acidentes graves. Além disso, as chamas e faíscas podem atingir fios energizados causar incêndios ou interrupções no fornecimento de energia. Por isso, a recomendação é manter distância segura da fiação elétrica.

Outro ponto de atenção é o risco das ligações clandestinas, que além de ilegais, representam uma grave ameaça à segurança das pessoas e podem comprometer o fornecimento regular de energia. “A Equatorial combate ativamente esse tipo de prática. Ligações feitas sem autorização e sem os critérios técnicos adequados podem provocar choques, curtos e incêndios, colocando em risco quem instala e também toda a comunidade”, explica Elton Lucena, Executivo de segurança da Equatorial.

Apoio com ligações provisórias

Para garantir que todo mundo aproveite o arraial com segurança, a Equatorial oferece ligações provisórias para barracas, palcos e outras estruturas temporárias. É só fazer o pedido pelos nossos canais oficiais com antecedência e deixar que o time técnico da empresa cuide de tudo.

“Nosso compromisso é apoiar a cultura popular e garantir que todos aproveitem as festividades com segurança. Por isso, reforçamos a importância de procurar nossos canais de atendimento para solicitar ligações provisórias, que são analisadas e executadas por equipes técnicas preparadas para garantir o fornecimento adequado e seguro”, destaca Elton.

Canais de atendimento 24h

A Equatorial Pará mantém canais de atendimento disponíveis 24 horas por dia, para solicitações, denúncias ou orientações: Central de Atendimento: 0800 091 0196 (ligação gratuita), atendente virtual Clara (WhatsApp): (91) 3217-8200, Site oficial: https://agenciavirtual.equatorialenergia.com.br e o aplicativo Equatorial Energia: disponível para Android e iOS.

Em caso de acidente com a rede, a distribuidora orienta que os bombeiros (193) e o Samu (192) sejam acionados imediatamente, através dos números de emergência. Para garantir que a rede local seja desligada, a Equatorial deve ser informada do acidente, para que suas equipes possam atuar, e garantir a segurança de todos no local. (Roney Braga com informações da Ascom Equatorial Pará: Foto: Reprodução)