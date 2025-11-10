Detran leva ações de conscientização para cidades da região Araguaia paraense

O Departamento de Trânsito do Estado, o Detran, vai levar nos meses de novembro e dezembro o projeto Educação de Trânsito por Todo o Pará para as cidades da região Araguaia paraense.

A iniciativa busca conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância do comportamento seguro no trânsito, com ações educativas, palestras e cursos.

Entre os municípios que vão receber as atividades estão Xinguara, Redenção, São Félix do Xingu, Ourilândia do Norte, Tucumã e Água Azul do Norte.

De acordo com a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, o projeto aproxima o órgão das comunidades e ajuda a salvar vidas por meio da educação.

Já a coordenadora Celina Koury destaca que o foco nesta etapa será voltado principalmente aos mototaxistas e motociclistas, reforçando o uso de equipamentos de segurança e o respeito às leis de trânsito. Desde 2020, o Educação de Trânsito por Todo o Pará percorre o Estado levando informação, prevenção e valorização da vida no trânsito. (A Notícia Portal com informações de Leidemar Oliveira (DETRAN) e Breno Freitas/ Fotos Ascom Agência Pará de Notícias)