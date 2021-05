O homicídio aconteceu na aldeia Gorotire, nesta quinta-feira (06). O homicídio foi executado por outros índios. Foi relatado um tiroteio na aldeia que resultou na morte do cacique Bemoti e ferindo gravemente um dos agressores da vítima que foi levado para o Hospital Regional de Redenção. Informações do oficio da Funai indicam uma disputa entre Bemoti e o cacique Betire. O motivo do conflito na aldeia esta sendo investigado pela Policia Federal.