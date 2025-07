CPR XIII lança Operação Verão 2025 com reforço policial no sul e sudeste do Pará

O Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII) lançou oficialmente, no dia 3 de julho, a Operação Verão 2025, com foco no reforço da segurança pública durante o mês de julho nas principais áreas turísticas dos municípios de Xinguara, Rio Maria e São Félix do Xingu.

A ação integra o plano estadual coordenado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e conta com a atuação de aproximadamente 9.200 agentes de segurança, distribuídos em 50 localidades do estado.

Nos municípios sob responsabilidade do CPR XIII, o reforço será direcionado para os balneários com maior fluxo de veranistas: Praia do Porco e Praia do Pedral, em São Félix do Xingu; Praia da Escalada, em Rio Maria; e Praia do Pontão, em Xinguara.

Além do reforço policial, a operação conta com a participação do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil, que disponibilizarão guarda-vidas e atendimento pré-hospitalar nos principais pontos turísticos. Equipes do SAMU municipal também atuarão nas rodovias estaduais, prestando apoio em casos de acidentes.

A fiscalização de trânsito será intensificada na PA-279, com ações conjuntas entre o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e a Polícia Rodoviária Estadual. A meta é garantir segurança no tráfego, prevenir acidentes e combater irregularidades como a condução de veículos sob efeito de álcool. Nas áreas urbanas, os órgãos municipais de trânsito darão suporte.

Durante as noites, a Operação Saturação Noturna, realizada pela Polícia Militar, fiscalizará bares, restaurantes e casas de shows. As equipes farão abordagens orientativas e repressivas, coibindo a presença de menores em horários inadequados e prevenindo ações criminosas, mantendo a ordem pública.

Mesmo nas áreas urbanas que não sediarão eventos de veraneio, a segurança será reforçada nos fins de semana, com rondas constantes e policiamento em pontos estratégicos. A Polícia Civil também ampliará o efetivo nas delegacias para assegurar atendimento ágil e eficiente à população.

A Operação Verão 2025 segue durante todo o mês de julho, com o objetivo de garantir que turistas e moradores aproveitem o período com tranquilidade, segurança e bem-estar. (Roney Braga A Notíca Portal com informações de PMPA/ Fotos: Divulgação)