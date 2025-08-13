Corpo de homem desaparecido é encontrado às margens da PA-279

Um corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira, 12, às margens da rodovia PA-279, próximo à localidade de Belavolp, em Ourilândia do Norte, durante a Operação Saturação da Polícia Militar.

A vítima foi identificada como Elson Lopes, de 55 anos, que estava desaparecido desde o último domingo, dia 10. Ao lado do corpo, estava a motocicleta dele, uma XTZ azul, placa QVM-1410.

Segundo familiares, no dia do desaparecimento, Elson foi visto ingerindo bebida alcoólica na região do Caeteté e, a partir do meio-dia, não foi mais localizado. A Polícia Militar informou que o corpo apresentava arranhões e uma possível lesão no pescoço, que pode ter sido a causa da morte. A Polícia Civil e a funerária foram acionadas.

O corpo foi removido pela Funerária Pax Líder, e a motocicleta foi levada pelo genro da vítima. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do caso. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)