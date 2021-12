Conceição do Araguaia: Homem em liberdade condicional é preso por tráfico de drogas e receptação

Uma guarnição da Polícia Militar do 22º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, tirou de circulação elemento que mesmo estando gozando de liberdade condicional, decidiu continuar na vida do crime, atuando como traficante na cidade. A prisão do acusado que não teve o nome revelado pela polícia, ocorreu durante o trabalho de ronda policial pelos diversos setores da cidade, nesta quinta-feira, 23.

O elemento que já tem passagem pela polícia e que estava nas proximidades da casa dele, ao perceber a aproximação da viatura policial, correu dos policiais e resolveu se livrar de alguns objetos que estavam com ele. De nada adiantou a carreira, pois o suspeito foi alcançado pela viatura policial e preso pelos militares.

Durante a busca pessoal foi encontrado um pequena quantia em dinheiro, dois aparelhos celulares e o produto que fora descartado na hora da fuga, sendo uma balança de precisão e produtos entorpecentes conhecidos por maconha e crack. Na conversa com os policiais o acusado confessou que um dos celulares foi utilizado como moeda de troca por droga. Assim como o dinheiro fracionado era da venda da droga. Ao ser feito o procedimento policial na Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que um dos aparelhos possuía registro de roubo. O acusado foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e receptação.

(Com informações Fato Regional)